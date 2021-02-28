أسعار العملات.. ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الأحد، الموافق 28 من شباط/ فبراير 2021 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.31 شيكل.
الدينار الأردني: 4:67 شيكل.
اليورو الأوروبي: 4.00 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الأحد، الموافق 28 من شباط/ فبراير 2021 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.31 شيكل.
الدينار الأردني: 4:67 شيكل.
اليورو الأوروبي: 4.00 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
التعليقات