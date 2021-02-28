الأحمد: خمسة فصائل أبلغتنا رسمياً موافقتها التحالف مع حركة فتح بالانتخابات

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأنه وفق قرار اللجنة المركزية في الاجتماع الأخير، نحن موافقون وبدأنا اتصالاً مع الفصائل الخمسة، من أجل الاتفاق النهائي، بغض النظر عن موقف باقي الفصائل.





وتابع: نحن نتحدث عن حزب (فدا)، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية، أما بقية الفصائل لم تتخذ موقفاً نهائياً، وهم لا زالوا يرفضون.





وأكد الأحمد بأن حركة حماس من ناحية المبدأ، لم يتم أي بحث في هذا الملف، ونحن جاهزون منذ فترة طويلة، ونأمل خلال أيام قليلة أن تحسم هذه المسألة.





وتابع: علمنا بأن كثيراً من الاتصالت تجري بين الفصائل، لتشكيل قوائم انتخابية، ونقول إن من حق أي مواطن ومجموعة، وأي فصيل، أن يتحدث مع آخر، وتشكيل قوائم متعددة وفق نظام الانتخابات المعدل، ووفق المرسوم الرئاسي، حتى تجري عملية الانتخابات بشكل واضح وموحد، وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير، والقانون الأساسي للسلطة وإعلان الاستقلال.