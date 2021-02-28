شؤون فلسطينية

أجواء غائمة.. تفاصيل وتطورات حالة الطقس في فلسطين

أجواء غائمة.. تفاصيل وتطورات حالة الطقس في فلسطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط  ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط  ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 14-7 13-7 12-6 بيت لحم 14-7 13-7 12-6
رام الله والبيرة 13-6 12-6 11-5 طولكرم 18-9 17-9 16-8
نابلس 16-8 15-8 14-7 قلقيلية 18-9 17-9 16-8
جنين 19-9 18-9 17-8 سلفيت 14-7 13-7 12-6
طوباس 20-10 19-10 18-9 روابي 16-8 15-8 14-7
الخليل 13-6 12-6 11-5 غزه 19-10 18-10 17-9
أريحا 24-14 23-14 22-13 خانيونس 19-10 18-10 17-9
الأغوار الشمالية 22-12 21-12 20-11 رفح 18-9 17-9 16-8

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