شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل فتاة من الأقصى ويستولي على جرارين في سلفيت

الاحتلال يعتقل فتاة من الأقصى ويستولي على جرارين في سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
واصل الاحتلال الإسرائيلي، السبت، الانتهاكات بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس، حيث اقتحم المسجد الأقصى واعتقل فتاة من باحاته، واستولى على جرارين زراعيين في سلفيت، واعتدى على المشاركين في ذكرى انطلاق الجبهة الديمقراطية في عين الساكوت بالأغوار.

الاحتلال يقتحم "الأقصى" ويعتقل فتاة من باحاتهاقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت فتاة من بحاته، وتم اقتيادها إلى للتحقيق.

الاستيلاء على جرارين زراعيين غرب سلفيت وقمع فعالية تضامنية في عين الساكوتاستولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، على جرارين زراعيين في بلدة بديا غرب سلفيت، ومنعت المواطنين من حراثة أرضهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم خلة حسان، ومنعت المزارعين داوود عبد الله حسان، ورؤوف سلامة، من حراثة أراضيهما واستصلاحها، واستولت على جراريهما.

من جانب آخر، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على المشاركين في مسيرة للجبهة الديمقراطية لمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ52، في عين الساكوت بالأغوار الشمالية.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت صوب المشاركين في المسيرة.

دهم منزل أسير محرر في جنينداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل الأسير المحرر محمد عبد الله مطلق السعدي في الحي الشرقي من مدينة جنين، وفتشته، واستجوبت ساكنيه.

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