شؤون فلسطينية

جنين: إغلاق بلدة الزبابدة لارتفاع عدد الاصابات بفيروس (كورونا)

جنين: إغلاق بلدة الزبابدة لارتفاع عدد الاصابات بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب إغلاق بلدة الزبابدة جنوب جنين لمدة 4 أيام، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح الرجوب في بيان صحفي صدر، مساء السبت، أنه تقرر إغلاق البلدة اعتبارا من يوم الأحد، وحتى مساء الأربعاء المقبل، وذلك بسبب إرتفاع عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا، وإعلانها التصنيف الأحمر بحسب توصيات مديرية صحة جنين، وبعد التنسيق مع جهات.

وأضاف أن الإغلاق سيشمل كافة المؤسسات والمدارس والبنوك والمرافق العامة والخاصة في البلدة، وفيما يخص المحال التجارية يكون عملها ما بين الساعة الحادية عشر صباحا والساعة الثانية ظهرا، فيما تمنع حركة المواصلات والمركبات وتنقل الأفراد بين البلدة وخارجها، باستثناء نقل البضائع ومزودي الخدمات الأساسية.

وطالب الرجوب موظفي الزبابدة الإلتزام بحظر التنقل بين البلدة وخارجها باستثناء العاملين بالقطاع الصحي، مستثنيا الصيدليات والمخابز ومرافق القطاع الصحي فقط من أوقات الإغلاق وحظر التنقل.

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