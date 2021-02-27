الأسير "علي فرج الله" يدخل عامه الرابع عشر في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد نادي الاسير الفلسطيني ان الاسير علي محمد علي فرج الله (ابو الاديب) من بلدة اذنا غرب الخليل قد انهى عامه السادس عشر داخل سجون الاحتلال ودخل عامه السابع عشر بخطى واثقة نحو النصر وبتحدي وصمود.



واوضح نادي الاسير ان الاسير علي فرج الله البالغ من العمر 55 عاما كان قد اعتقل بتاريخ 26/2/2005م لنشاطه في كتائب شهداء الاقصى ضمن خليه عسكريه تابعة لحركة فتح نفذت العديد من العمليات ضد جيش الاحتلال.



يذكر ان الاسير علي محمد علي فرج الله قد توفي والداه وشقيقه الاكبر انور وهو في الاعتقال وعلى مدار تسع سنوات حرم من زيارتهم بسبب اجراءات الاحتلال القمعية بحقه وبحق عائلته وسبق ان هدمت قوات الاحتلال منزل العائلة مرتين وهو متزوج واب لاربعة ابناء وبنت.



والاسير فرج الله احد قادة الحركة الاسيرة ويحظى بحب واحترام الاسرى له يذكر انه خاض اضراب الحريه والكرامة على مدار خمسة واربعون يوما تعرض خلالها للقمع والتنكيل وسجل صمودا تاريخيا في تحديه لادارة السجون.