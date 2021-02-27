الصحة تكشف حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية لليوم السبت.



وأشارت الوزارة في بيان مقتضب مساء السبت، إلى أن العدد الكلي للاصابات 88 اصابة بعد فحص 1651 عينة بنسبة اصابة 5.3٪