فرنسا توقف ملاحقة ضابط سوري منشق

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رام الله - دنيا الوطن

قالت مصادر في القضاء الفرنسي: إن قاضيا رد الدعوى بحق ضابط سابق منشق عن الجيش السوري يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية.



ووفق وكالة الأنباء الفرنسية فقد كان سامي الكردي الضابط السوري من مدينة الرستن قد انشق عن الجيش وانضم "للجيش السوري الحر" في عام 2012 ليصبح ناطقا باسمه، ثم غادر البلاد مع أسرته عام 2013 إلى فرنسا وطلب اللجوء السياسي.



وأفاد مصدر قضائي فرنسي بأن قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب أمر بوقف الملاحقات القضائية بحق هذا الضابط السابق الذي يبلغ من العمر 33 عاما والذي يعيش في كان (شمال غرب).



وقام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) بإيصال قضيته إلى المحاكم إذ يشتبه في أنه، بسبب منصبه، ارتكب أو شارك في جرائم قبل انشقاقه، وفتح تحقيق قضائي في نيسان/ أبريل 2017 في شأن "جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وجرائم حرب".



وأكد المصدر القضائي أنه تم استدعاء كردي لتوجيه لائحة اتهام له في 19 حزيران/ يونيو 2018، لكنه خرج من الاستجواب بصفته شاهدا.