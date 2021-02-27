شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يستقبل رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين

الرئيس عباس يستقبل رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين، هاشم الشوا، لمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيس البنك.

وهنأ الرئيس عباس، القائمين على بنك فلسطين، والعاملين فيه، لمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البنك، مشيداً بدوره الوطني في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقديم نموذج نجاح للمؤسسات الفلسطينية.

ودعا الرئيس، رجال الأعمال الفلسطينيين في الداخل والخارج للاستثمار في الاقتصاد الوطني، والاستفادة من المزايا الكبيرة التي يتمتع بها، مؤكداً أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص؛ للقيام بمشاريع مشتركة، توفر فرص العمل للمواطن الفلسطيني، وتنهض بالاقتصاد الوطني.

بدوره، أطلع الشوا، الرئيس على مسيرة تأسيس بنك فلسطين، والتطوير الذي شهده البنك خلال الفترة السابقة، معرباً عن تقدير إدارة بنك فلسطين؛ للدعم الكبير، الذي أبداه الرئيس لرأس المال الفلسطيني، وتقديم جميع الحوافز للاستثمارات الوطنية في مختلف قطاعات الأعمال والبنوك.

وأكد الشوا، مواصلة البنك رسالته الوطنية لدعم الاقتصاد الفلسطيني، الذي يتمتع بمزايا استثمارية، ودعم كبير من قبل القيادة الفلسطينية.

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