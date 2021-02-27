جنين: الشرطة تقبض على مشتبه به بالشروع بالقتل وتضبط مواد مخدرة

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة على مشتبه به بالشروع بالقتل، وضبطت بحوزته مواد، يشتبه أنها مخدرة في جنين.



وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن فرع مكافحة المخدرات، تسانده قوة من مركز شرطة اليامون في شرطة المحافظة، تمكنت من القبض على مشتبه به بالشروع بالقتل، قام في وقت سابق، بدعس أحد أفراد الأمن على حاجز للشرطة في محافظة رام الله والبيرة، وصادر بحقه 3 مذكرات قضائية، إضافةً إلى ضبط مواد، يشتبه أنها مخدرة بحوزته من نوع الحشيش بوزن 5.2 غرام ومادة الكوكائين بوزن 5.2 غرام، بعد تحديد مكان تواجده في إحدى البلدات داخل المحافظة.



وأكدت الشرطة، أنها تحفظت على المقبوض عليه؛ لحين إحالته والمضبوطات، إلى جهات الاختصاص؛ لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً.