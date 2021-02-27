شؤون فلسطينية

جنين: الشرطة تقبض على مشتبه به بالشروع بالقتل وتضبط مواد مخدرة

جنين: الشرطة تقبض على مشتبه به بالشروع بالقتل وتضبط مواد مخدرة
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة على مشتبه به بالشروع بالقتل، وضبطت بحوزته مواد، يشتبه أنها مخدرة في جنين.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن فرع مكافحة المخدرات، تسانده قوة من مركز شرطة اليامون في شرطة المحافظة، تمكنت من القبض على مشتبه به بالشروع بالقتل، قام في وقت سابق، بدعس أحد أفراد الأمن على حاجز للشرطة في محافظة رام الله والبيرة، وصادر بحقه 3 مذكرات قضائية، إضافةً إلى ضبط مواد، يشتبه أنها مخدرة بحوزته من نوع الحشيش بوزن 5.2 غرام ومادة الكوكائين بوزن 5.2 غرام، بعد تحديد مكان تواجده في إحدى البلدات داخل المحافظة.

وأكدت الشرطة، أنها تحفظت على المقبوض عليه؛ لحين إحالته والمضبوطات، إلى جهات الاختصاص؛ لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً.

أخبار ذات صلة

الأزهر الشريف يدين اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى ومنعه رفع الأذان بالحرم الإبراهيمي

الأزهر الشريف يدين اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى ومنعه رفع الأذان بالحرم الإبراهيمي

الرئيس عباس يستقبل رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين

الرئيس عباس يستقبل رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين

الكيلة: تخصيص قسم يحوي 23 سريرًا مجهزاً لعلاج مرضى (كورونا) بمجمع فلسطين الطبي

الكيلة: تخصيص قسم يحوي 23 سريرًا مجهزاً لعلاج مرضى (كورونا) بمجمع فلسطين الطبي

إصابة أحد جنود الاحتلال رشقاً بالحجارة في تقوع

إصابة أحد جنود الاحتلال رشقاً بالحجارة في تقوع

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان دافعوا عن مواطنة مقدسية

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان دافعوا عن مواطنة مقدسية

الرجوب: سنتوجه لكافة الفصائل للمشاركة في قائمة انتخابية واحدة

الرجوب: سنتوجه لكافة الفصائل للمشاركة في قائمة انتخابية واحدة

تعرف على الحالة الجوية طوال الأسبوع.. هل يوجد منخفضات؟

تعرف على الحالة الجوية طوال الأسبوع.. هل يوجد منخفضات؟

الرئيس عباس يهنئ نظيره الدومنيكاني بعيد إعلان الجمهورية

الرئيس عباس يهنئ نظيره الدومنيكاني بعيد إعلان الجمهورية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يستقبل رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين

الرئيس عباس يستقبل رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين

جنين: الشرطة تقبض على مشتبه به بالشروع بالقتل وتضبط مواد مخدرة

جنين: الشرطة تقبض على مشتبه به بالشروع بالقتل وتضبط مواد مخدرة

الكيلة: تخصيص قسم يحوي 23 سريرًا مجهزاً لعلاج مرضى (كورونا) بمجمع فلسطين الطبي

الكيلة: تخصيص قسم يحوي 23 سريرًا مجهزاً لعلاج مرضى (كورونا) بمجمع فلسطين الطبي

إصابة أحد جنود الاحتلال رشقاً بالحجارة في تقوع

إصابة أحد جنود الاحتلال رشقاً بالحجارة في تقوع

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان دافعوا عن مواطنة مقدسية

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان دافعوا عن مواطنة مقدسية

الرئيس عباس يهنئ نظيره الدومنيكاني بعيد إعلان الجمهورية

الرئيس عباس يهنئ نظيره الدومنيكاني بعيد إعلان الجمهورية

أهالي عصيرة القبلية يصدون هجومًا للمستوطنين

أهالي عصيرة القبلية يصدون هجومًا للمستوطنين

والد الأسير محمد الحلبي: الحملات المناصرة له تصاعدت وتوسعت

والد الأسير محمد الحلبي: الحملات المناصرة له تصاعدت وتوسعت

منوعات

&#34;اعتذاره مرفوض&#34;.. هالة صدقي ترفض اعتذار زوجها ولن تسامحه.. فما القصة ؟

"اعتذاره مرفوض".. هالة صدقي ترفض اعتذار زوجها ولن تسامحه.. فما القصة ؟

هل تدفع رانيا يوسف خمسة ملايين جنيه تعويضاً لنزار الفارس ؟

هل تدفع رانيا يوسف خمسة ملايين جنيه تعويضاً لنزار الفارس ؟

شاهد: فنانة خليجية تعلن عن ارتدائها الحجاب.. هل تعتزل الفن ؟

شاهد: فنانة خليجية تعلن عن ارتدائها الحجاب.. هل تعتزل الفن ؟

شاهد: الجمهور يجرح هيا الشعيبي لسبب صادم

شاهد: الجمهور يجرح هيا الشعيبي لسبب صادم

شاهد: آسر ياسين يتلقى &#34;علقة سخنة&#34; من فتاة.. فما السبب ؟

شاهد: آسر ياسين يتلقى "علقة سخنة" من فتاة.. فما السبب ؟

&#34;بلاش تقليد&#34;.. الجمهور يهاجم حمادة هلال بسبب محمد رمضان

"بلاش تقليد".. الجمهور يهاجم حمادة هلال بسبب محمد رمضان

شاهد: ملامح دينا الشربيني تتغير بشكل جذري.. هل ازدادت جمال ؟

شاهد: ملامح دينا الشربيني تتغير بشكل جذري.. هل ازدادت جمال ؟

شاهد: محمد رمضان يتعرض لهجوم قاسي.. فما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان يتعرض لهجوم قاسي.. فما السبب ؟

شاهد: مذيعة شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان و من دون شعر.. من هي ؟

شاهد: مذيعة شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان و من دون شعر.. من هي ؟

شاهد: عادل إمام يكشف عن أصعب ليلة قضاها في حياته

شاهد: عادل إمام يكشف عن أصعب ليلة قضاها في حياته

عربي

الأردن: 25 وفاة و2584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 25 وفاة و2584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

صندوق النقد: وباء (كورونا) ألحق ضرراً بالغاً بتونس

صندوق النقد: وباء (كورونا) ألحق ضرراً بالغاً بتونس

مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح في رمضان

مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح في رمضان