الكيلة: تخصيص قسم يحوي 23 سريرًا مجهزاً لعلاج مرضى (كورونا) بمجمع فلسطين الطبي

وزيرة الصحة مي الكيلة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم السبت، إنه تم تخصيص قسم يحوي 23 سريراً مجهزاً؛ لعلاج مرضى (كورونا)، حيث بدأ باستقبال المرضى اليوم.



جاء ذلك، في جولة لها لمجمع فلسطين الطبي، للاطلاع على سير العمل، والتجهيزات الجديدة لمرضى (كورونا)، وتفقد المرضى، في ظل ازدياد عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا).



واجتمعت الوزيرة، بالمدير التنفيذي لمجمع فلسطين الطبي، د. أحمد البيتاوي، والمدير الإداري، ومديرة التمريض، ورؤساء الأقسام، وعدد من الأطباء والممرضين، بحضور وكيل الوزارة المكلف، د. وائل الشيخ، والقائم بأعمال مدير علم المستشفيات، د. نجي نزال، والقائم بأعمال مدير عام الصحة العامة، د. ياسر بوزية؛ للاطلاع على سير العمل، وبحث آليات زيادة سعة استيعاب المرضى، وتخفيف الضغط.



وأعلنت، أنه خلال أيام، سيكون قسم الرئيس محمود عباس، جاهزاً لاستقبال مرضى (كورونا)، وتم تخصيصه كعناية مكثفة، تحوي 11 سريراً مجهزاً بأحدث الأجهزة الطبية.



وأضافت، أنه سيتم تزويد مجمع فلسطين بالطبي، بالمزيد من الكوادر الصحية، لتشغيل الأقسام الجديدة، وتخفيف الضغط.