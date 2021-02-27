دولي

إصابة نصف نزلاء سجن في بلجيكا بفيروس (كورونا)

إصابة نصف نزلاء سجن في بلجيكا بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أصيب نصف نزلاء سجن (نامور) البلجيكي بفيروس (كورونا) المستجد، ما دفع السلطات إلى عزل السجن عن محيطه الخارجي، بما يعني، أنه سيتم تعليق جميع الزيارات وإغلاق الفناء.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا) فإن إدارة السجن، أشارت إلى أن نتائج اختبار 61 من أصل 132 سجيناً، جاءت إيجابية، وأن نحو نصف العاملين بالسجن (57 شخصاً) أصيبوا أيضاً.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم إدارة السجن، قوله: إنه "سيتم تقييم التدابير المتخذة على أساس منتظم، لكن الوضع خطير للغاية"، مضيفاً أن أحد السجناء، يعالَج في المستشفى.

وخضع السجناء للاختبار، بعد اكتشاف حالة إيجابية في وقت سابق من هذا الشهر.

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