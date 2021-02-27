أذربيجان تتهم أرمينيا بانتهاك الإعلان الثلاثي حول "قرة باغ"

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رام الله - دنيا الوطن

اتهمت أذربيجان، أرمينيا اليوم السبت، بانتهاك بنود الإعلان الثلاثي بين باكو ويريفان وموسكو، بشأن الهدنة في إقليم قرة باغ.



وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأذربيجانية، أن هناك "حوادث لإرسال أفراد من القوات المسلحة الأرمنية؛ ليلتحقوا بالخدمة العسكرية على أراضي الجمهورية الأذربيجانية المعترف بها دولياً، وذلك في انتهاك لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، بعد توقيع الإعلان المشترك بين أذربيجان وأرمينيا الصادر في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، والذي يقضي بوقف النشاطات العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا".



وأشار البيان إلى أن إشراك العسكريين الأرمن في هذه النشاطات "قهراً أو غشاً" بنقلهم إلى المنطقة سراً عبر ممر لاتشين (الرابط بين أرمينيا وقرة باغ) أثار امتعاض العسكريين الأذربيجانيين وأفراد عائلاتهم.



وأوضحت الوزارة، أن نشر قوات أرمنية في الأراضي المذكورة بدون مواقفة أذربيجان "ينتهك قواعد ومبادئ القانون الدولي وخاصة مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية، وحرمة الحدود الدولية".



وذكر البيان أن "الانتشار غير الشرعي لقوات أرمنية في أراض للجمهورية الأذربيجانية، تنتشر فيها حالياً قوات حفظ السلام الروسية، يعد هو الآخر خرقاً فادحاً للإعلان المشترك لزعماء أذربيجان وروسيا وأرمينيا من 10 نوفمبر".