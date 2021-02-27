شؤون فلسطينية

إصابة أحد جنود الاحتلال رشقاً بالحجارة في تقوع

إصابة أحد جنود الاحتلال رشقاً بالحجارة في تقوع
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مساء اليوم السبت، أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، إثر رشقه بالحجارة، من قبل الشبان، خلال مواجهات، اندلعت في بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة احتلالية، اقتحمت البلدة مساء اليوم السبت، قبل أن تندلع مواجهات مع الشبان، الذين قاموا برشق جنود الاحتلال بالحجارة، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحدهم بجراح.

وأطلق جنود الاحتلال، قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني بكثافة تجاه المواطنين.

وكانت البلدة شهدت قبل أيام، مواجهات مشابهة، أدت إلى إصابة جندي بحجر في قدمه.

وتتعرض بلدة تقوع لهجمات وتنكيل مستمر من الاحتلال والمستوطنين، حيث شق الاحتلال عام 1979 طريقاً استيطانياً في أراضي المواطنين؛ لربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية المجاورة ببعضها البعض.

واستطاع الاحتلال مصادرة عشرات الدونمات الزراعية والرعوية، بقرارات عسكرية مما تسمى "الإدارة المدنية وجيش
الاحتلال".

ويحيط ببلدة تقوع خمس مستوطنات، ثلاث منها في الطرف الشمالي الشرقي للبلدة، ومستوطنتان في الطرف الجنوبي
للبلدة.

وتقع بلدة تقوع، ضمن مخطط (E2)، وهو مشروع استيطاني "قديم جديد" لعزل مدينة بيت لحم عن الريف الجنوبي لها، وكذلك عن جنوب الضفة الغربية، وذلك بربط مستوطنة (إفرات) جنوب غرب بيت لحم، بمستوطنة (تقوع) جنوب شرق بيت لحم عن طريق مستوطنة (جفعات عيتام).

وفي عام 2004 تم إعلان مناطق شاسعة من البلدة "أراضي دولة"، بمعنى أنه يمنع على أحد استخدامها، ولكن أصبح التناقض واضحاً عندما ثبت هذا القرار عام 2016، بأن المستوطنين يحق لهم استخدامها، بينما يمنع ذلك على الفلسطينيين.

ويبتلع المخطط الاستيطاني 1182 دونماً، وأعلن الاحتلال عن بناء 2500 وحدة استيطانية في الموقع، وهذا من أجل عزل بيت لحم تماماً.

ومدينة بيت لحم مغلقة من الشمال، بسبب جدار الفصل العنصري، ومن الغرب والشرق، بفعل الطرق الالتفافية والأنفاق، ولا يوجد امتداد سكني لمدينة بيت لحم وبلدات ووادي رحال وهندازة، إلا هذه المنطقة.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان دافعوا عن مواطنة مقدسية

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان دافعوا عن مواطنة مقدسية

الرجوب: سنتوجه لكافة الفصائل للمشاركة في قائمة انتخابية واحدة

الرجوب: سنتوجه لكافة الفصائل للمشاركة في قائمة انتخابية واحدة

تعرف على الحالة الجوية طوال الأسبوع.. هل يوجد منخفضات؟

تعرف على الحالة الجوية طوال الأسبوع.. هل يوجد منخفضات؟

الرئيس عباس يهنئ نظيره الدومنيكاني بعيد إعلان الجمهورية

الرئيس عباس يهنئ نظيره الدومنيكاني بعيد إعلان الجمهورية

أهالي عصيرة القبلية يصدون هجومًا للمستوطنين

أهالي عصيرة القبلية يصدون هجومًا للمستوطنين

إصابة وزير الثقافة الفلسطيني بفيروس (كورونا)

إصابة وزير الثقافة الفلسطيني بفيروس (كورونا)

والد الاسير محمد الحلبي: الحملات المناصرة له تصاعدت وتوسعت

والد الاسير محمد الحلبي: الحملات المناصرة له تصاعدت وتوسعت

داخلية غزة: وصول كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر (معبر رفح) يوم الاثنين

داخلية غزة: وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح) يوم الاثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إصابة أحد جنود الاحتلال رشقاً بالحجارة في تقوع

إصابة أحد جنود الاحتلال رشقاً بالحجارة في تقوع

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان دافعوا عن مواطنة مقدسية

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان دافعوا عن مواطنة مقدسية

الرئيس عباس يهنئ نظيره الدومنيكاني بعيد إعلان الجمهورية

الرئيس عباس يهنئ نظيره الدومنيكاني بعيد إعلان الجمهورية

أهالي عصيرة القبلية يصدون هجومًا للمستوطنين

أهالي عصيرة القبلية يصدون هجومًا للمستوطنين

والد الاسير محمد الحلبي: الحملات المناصرة له تصاعدت وتوسعت

والد الاسير محمد الحلبي: الحملات المناصرة له تصاعدت وتوسعت

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل فتاة من باحاته

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل فتاة من باحاته

&#34;التنمية&#34;: لم يتم تحديد موعد لصرف مستحقات الشؤون حتى اللحظة

"التنمية": لم يتم تحديد موعد لصرف مستحقات الشؤون حتى اللحظة

فهد سليمان: ثلاث رسائل من شعبنا ندعو القيادات لقراءتها باهتمام

فهد سليمان: ثلاث رسائل من شعبنا ندعو القيادات لقراءتها باهتمام

منوعات

&#34;اعتذاره مرفوض&#34;.. هالة صدقي ترفض اعتذار زوجها ولن تسامحه.. فما القصة ؟

"اعتذاره مرفوض".. هالة صدقي ترفض اعتذار زوجها ولن تسامحه.. فما القصة ؟

هل تدفع رانيا يوسف خمسة ملايين جنيه تعويضاً لنزار الفارس ؟

هل تدفع رانيا يوسف خمسة ملايين جنيه تعويضاً لنزار الفارس ؟

شاهد: فنانة خليجية تعلن عن ارتدائها الحجاب.. هل تعتزل الفن ؟

شاهد: فنانة خليجية تعلن عن ارتدائها الحجاب.. هل تعتزل الفن ؟

شاهد: الجمهور يجرح هيا الشعيبي لسبب صادم

شاهد: الجمهور يجرح هيا الشعيبي لسبب صادم

شاهد: آسر ياسين يتلقى &#34;علقة سخنة&#34; من فتاة.. فما السبب ؟

شاهد: آسر ياسين يتلقى "علقة سخنة" من فتاة.. فما السبب ؟

&#34;بلاش تقليد&#34;.. الجمهور يهاجم حمادة هلال بسبب محمد رمضان

"بلاش تقليد".. الجمهور يهاجم حمادة هلال بسبب محمد رمضان

شاهد: ملامح دينا الشربيني تتغير بشكل جذري.. هل ازدادت جمال ؟

شاهد: ملامح دينا الشربيني تتغير بشكل جذري.. هل ازدادت جمال ؟

شاهد: محمد رمضان يتعرض لهجوم قاسي.. فما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان يتعرض لهجوم قاسي.. فما السبب ؟

شاهد: مذيعة شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان و من دون شعر.. من هي ؟

شاهد: مذيعة شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان و من دون شعر.. من هي ؟

شاهد: عادل إمام يكشف عن أصعب ليلة قضاها في حياته

شاهد: عادل إمام يكشف عن أصعب ليلة قضاها في حياته

عربي

الأردن: 25 وفاة و2584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 25 وفاة و2584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

صندوق النقد: وباء (كورونا) ألحق ضرراً بالغاً بتونس

صندوق النقد: وباء (كورونا) ألحق ضرراً بالغاً بتونس

مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح في رمضان

مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح في رمضان