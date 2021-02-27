الأردن: 25 وفاة و2584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، السبت، تسجيل 25 وفاة، و2584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).
وقالت الوزارة في الإيجاز اليومي للحالة الوبائية في المملكة: إن إجمالي الوفيات، ارتفع منذ بدء الجائحة إلى (4675) وفاة، بينما ارتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى (386,496).
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، السبت، تسجيل 25 وفاة، و2584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).
وقالت الوزارة في الإيجاز اليومي للحالة الوبائية في المملكة: إن إجمالي الوفيات، ارتفع منذ بدء الجائحة إلى (4675) وفاة، بينما ارتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى (386,496).
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