الأردن: 25 وفاة و2584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، السبت، تسجيل 25 وفاة، و2584 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وقالت الوزارة في الإيجاز اليومي للحالة الوبائية في المملكة: إن إجمالي الوفيات، ارتفع منذ بدء الجائحة إلى (4675) وفاة، بينما ارتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى (386,496).