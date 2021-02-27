شؤون فلسطينية

الرجوب: سنتوجه لكافة الفصائل للمشاركة في قائمة انتخابية واحدة

الرجوب: سنتوجه لكافة الفصائل للمشاركة في قائمة انتخابية واحدة
جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) جبريل الرجوب، أن اللجنة المركزية للحركة، قررت التوجه لفصائل العمل الوطني كافة، وكل مكونات الشعب الفلسطيني من قطاع خاص وأكاديمي ونقابي؛ لحثهم على المشاركة في قائمة انتخابية واحدة، تعبر عن طموحات شعبنا.

وكشف الرجوب في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، عن وضع خارطة طريق لضبط الوضع التنظيمي في حركة (فتح)، وإقرار آليات تضمن وحدة المفاهيم والمعايير لاختيار المرشحين، بما يضمن تشكيل قائمة تعبر عن طموحات وتطلعات شعبنا ومصالحه في شتى القطاعات.

وشدد على التزام حركة (فتح) بمسار إنهاء الانقسام، وبناء الشراكة الوطنية، مشيراً إلى أن المرسوم الرئاسي لتعزيز الحريات، يفتح الآفاق لإيجاد بيئة إيجابية لحراك شعبي جماهيري، لخوض العملية الديمقراطية في أجواء صحية ومريحة للجميع.

وعبر الرجوب عن أمله من الجميع إدراك دلالات المرسوم وإزالة كافة عقبات الماضي، وتداعيات الانقسام من وقف للمساءلات والاستدعاءات، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإلغاء كل المظاهر التي كانت سبباً في تسميم الأجواء في الفترة الماضية.

وأكد الرجوب، أن نسبة التسجيل للانتخابات المقبلة مؤشر على رغبة شعبنا للمشاركة فيها، مشدداً على "ضرورة أن نبني عليها لإنهاء الانقسام، وتجاوز الوضع الاستثنائي الذي يعيشه شعبنا".

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