تعرف على الحالة الجوية طوال الأسبوع.. هل يوجد منخفضات؟

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رام الله - دنيا الوطن

قال الراصد الجوي، قصي الحلايقة: إنه من المتوقع حدوث انخفاض على درجات الحرارة، يوم الأحد، مع استمرارها فوق معدلاتها السنوية العامة، وتكون فرص الأمطار ضعيفة.



وأكد الحلايقة، أنه يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة الاثنين، وتنشط الرياح، نتيجة امتداد منخفض جوي ضحل، اذ يتحول الطقس إلى بارد، وما بين غائم جزئياً وغائم، ويُتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في بعض المناطق، خاصة شمال ووسط البلاد.



وتستمر الحالة الجوية على حالها الثلاثاء، إذ يستمر الطقس بارداً وغائماً جزئياً، مع استمرار فرص زخات الأمطار، خاصة في شمال وساحل البلاد.



وفي يومي الأربعاء والخميس، تقترب من البلاد كتلة هوائية باردة بشكل لافت، تعمل على تزايد برودة الأجواء، وهبوب رياح نشطة.



وذكر الجلايقة، أنه يُتوقع أن تكون أجواء الأربعاء باردة وغائمة جزئياً نهاراً، مع هطول بعض الأمطار الخفيفة، التي تشتد في النصف الثاني من اليوم، نحو ساعات المساء والليل، بحيث تكون ليلة الأربعاء/ الخميس شتوية ماطرة في أغلب المناطق بمشيئة الله.



وتنخفض الحرارة بشكل ملموس الخميس، بحيث تصبح الأجواء باردة إلى باردة جداً، وتهطل الأمطار مصحوبة بزخات البَرَد في معظم المناطق، وتنشط الرياح، وتتراجع فرص الأمطار ليلاً.



وتستقر الأجواء يومي الجمعة والسبت 5-6 آذار/ مارس 2021، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتزداد الأجواء دفئاً بشكل لافت.