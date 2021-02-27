شاهد: أول ظهور لـ"محمد بن سلمان" بعد صدور التقرير الأمريكي بخصوص مقتل خاشقجي

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام سعودية، مساء السبت، مقطع فيديو وثق أول ظهور لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعد صدور التقرير الأمريكي، بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي.ووفق قناة (الإخبارية) فقد وصل ولي العهد السعودي إلى حلبة الدرعية، حيث يشهد ختام سباقات "فورمولا إي".ونشرت وسائل إعلام سعودية، مقطع فيديو للأمير محمد بن سلمان، خلال تجوله في مضمار حلبة الدرعية، التي تشهد انطلاق الجولة الثانية لبطولة "إيه بي بي فيا فورمولا إي" بموسمها السابع.ولقي ولي العهد السعودي، ترحبياً واسعاً بعد وصوله حلبة الدرعية، وتمنى له الحضور الصحة والعافية، بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة.