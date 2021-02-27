الرئيس عباس يهنئ نظيره الدومنيكاني بعيد إعلان الجمهورية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس جمهورية الدمنيكان لويس أبي نادر، بعيد إعلان الجمهورية.



وقال الرئيس عباس في برقية التهنئة "نهنئكم لمناسبة احتفالكم بعيد إعلان الجمهورية، متمنين لكم الصحة والسعادة ولبلدكم وشعبكم المزيد من التقدم والازدهار".



وأعرب الرئيس عن حرصه في تعزيز علاقات الصداقة والاحترام القائمة بين الشعبين والبلدين، لما فيه خيرهما ومنفعتهما، مثمنا مواقف الدومنيكان الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة.