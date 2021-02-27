إصابة وزير الثقافة الفلسطيني بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الدكتور عاطف أبو سيف، وزير الثقافة الفلسطيني، مساء اليوم السبت، إصابته بفيروس (كورونا) المستجد، نتيجة مخالطته لأحد أصدقائه المصابين.



وقال أبو سيف في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك): "بعد مرور خمسة أيام على مخالطتي لاحد الأصدقاء المصابين واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الواجبة طوال تلك الفترة، أجريت فحصا اليوم وتبين اصابتي بفايروس كورونا، السلامة لكل أبناء شعبنا وحماكم الله".