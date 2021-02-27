والد الاسير محمد الحلبي: الحملات المناصرة له تصاعدت وتوسعت









رام الله - دنيا الوطنأكد خليل الحلبي، والد الأسير المهندس محمد الحلبي، أن الحملات المناصرة لنجله تصاعدت وتوسعت مع اقتراب استماع المحكمة التلخيص النهائي لأحد أطول المحاكم في التاريخ المعاصر.وأشار في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن مجموعة من المؤسسات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في كندا ونيوزيلاندا وغيرها من الدول الأجنبية، قررت تنظيم عاصفة اليكترونية يوم الأحد الموافق 28 شباط بوشم العدالة للحلبي.وقال: "كما وأصدر المقرر الخاص لحقوق الشعب الفلسطيني مايكل لاينك بيان أعرب فيه عن تضامن مع الأسير الحلبي وناشد في تغريدة عبر موقع تويتر على المطالبة الفورية من إسرائيل بإطلاق سراح بطل الإنسانية –حسب الأمم المتحدة- محمد الحلبي مدير مؤسسة وورلد فيجن في غزة والمعتقل منذ حوالي خمس سنوات".واضاف الحلبي: "تأتي الحملات الدولية مع اقتراب انعقاد الجلسة رقم 157 للحلبي والتي من المتوقع أن تنعقد في محكمة بئر السبع يوم 3 آذار/مارس القادم".