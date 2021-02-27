شؤون فلسطينية

والد الاسير محمد الحلبي: الحملات المناصرة له تصاعدت وتوسعت

والد الاسير محمد الحلبي: الحملات المناصرة له تصاعدت وتوسعت
رام الله - دنيا الوطن
أكد خليل الحلبي، والد الأسير المهندس محمد الحلبي، أن الحملات المناصرة لنجله تصاعدت وتوسعت مع اقتراب استماع المحكمة التلخيص النهائي لأحد أطول المحاكم في التاريخ المعاصر.

وأشار في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن مجموعة من المؤسسات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في كندا ونيوزيلاندا وغيرها من الدول الأجنبية، قررت تنظيم عاصفة اليكترونية يوم الأحد الموافق 28 شباط بوشم العدالة للحلبي.

وقال: "كما وأصدر المقرر الخاص لحقوق الشعب الفلسطيني مايكل لاينك بيان أعرب فيه عن تضامن مع الأسير الحلبي وناشد في تغريدة عبر موقع تويتر على المطالبة الفورية من إسرائيل بإطلاق سراح بطل الإنسانية –حسب الأمم المتحدة- محمد الحلبي مدير مؤسسة وورلد فيجن في غزة والمعتقل منذ حوالي خمس سنوات".

واضاف الحلبي: "تأتي الحملات الدولية مع اقتراب انعقاد الجلسة رقم 157 للحلبي والتي من المتوقع أن تنعقد في محكمة بئر السبع يوم 3 آذار/مارس القادم".


أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يهنئ نظيره الدومنيكاني بعيد إعلان الجمهورية

الرئيس عباس يهنئ نظيره الدومنيكاني بعيد إعلان الجمهورية

أهالي عصيرة القبلية يصدون هجومًا للمستوطنين

أهالي عصيرة القبلية يصدون هجومًا للمستوطنين

إصابة وزير الثقافة الفلسطيني بفيروس (كورونا)

إصابة وزير الثقافة الفلسطيني بفيروس (كورونا)

داخلية غزة: وصول كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

داخلية غزة: وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

الأغوار: إصابة العشرات بمواجهات مع الاحتلال في منطقة عين الساكوت

الأغوار: إصابة العشرات بمواجهات مع الاحتلال في منطقة عين الساكوت

التنمية الاجتماعية: دور الحضانة ستبقى تعمل مع تشديد إجراءات السلامة والوقاية

التنمية الاجتماعية: دور الحضانة ستبقى تعمل مع تشديد إجراءات السلامة والوقاية

القواسمي: اشتراط الإستقالة للترشح لعضوية التشريعي يشوبه عدم الدستورية

القواسمي: اشتراط الإستقالة للترشح لعضوية التشريعي يشوبه عدم الدستورية

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل فتاة من باحاته

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل فتاة من باحاته

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهنئ نظيره الدومنيكاني بعيد إعلان الجمهورية

الرئيس عباس يهنئ نظيره الدومنيكاني بعيد إعلان الجمهورية

أهالي عصيرة القبلية يصدون هجومًا للمستوطنين

أهالي عصيرة القبلية يصدون هجومًا للمستوطنين

والد الاسير محمد الحلبي: الحملات المناصرة له تصاعدت وتوسعت

والد الاسير محمد الحلبي: الحملات المناصرة له تصاعدت وتوسعت

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل فتاة من باحاته

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل فتاة من باحاته

&#34;التنمية&#34;: لم يتم تحديد موعد لصرف مستحقات الشؤون حتى اللحظة

"التنمية": لم يتم تحديد موعد لصرف مستحقات الشؤون حتى اللحظة

فهد سليمان: ثلاث رسائل من شعبنا ندعو القيادات لقراءتها باهتمام

فهد سليمان: ثلاث رسائل من شعبنا ندعو القيادات لقراءتها باهتمام

سلطات الاحتلال تمنع مزارعين من حراثة أراضيهما وتستولي على جراريهما في سلفيت

سلطات الاحتلال تمنع مزارعين من حراثة أراضيهما وتستولي على جراريهما في سلفيت

كهرباء غزة و(مرسال) توقعان اتفاقية استراتيجية لقراءة وتوزيع فواتير الكهرباء

كهرباء غزة و(مرسال) توقعان اتفاقية استراتيجية لقراءة وتوزيع فواتير الكهرباء

منوعات

&#34;اعتذاره مرفوض&#34;.. هالة صدقي ترفض اعتذار زوجها ولن تسامحه.. فما القصة ؟

"اعتذاره مرفوض".. هالة صدقي ترفض اعتذار زوجها ولن تسامحه.. فما القصة ؟

هل تدفع رانيا يوسف خمسة ملايين جنيه تعويضاً لنزار الفارس ؟

هل تدفع رانيا يوسف خمسة ملايين جنيه تعويضاً لنزار الفارس ؟

شاهد: فنانة خليجية تعلن عن ارتدائها الحجاب.. هل تعتزل الفن ؟

شاهد: فنانة خليجية تعلن عن ارتدائها الحجاب.. هل تعتزل الفن ؟

شاهد: الجمهور يجرح هيا الشعيبي لسبب صادم

شاهد: الجمهور يجرح هيا الشعيبي لسبب صادم

شاهد: آسر ياسين يتلقى &#34;علقة سخنة&#34; من فتاة.. فما السبب ؟

شاهد: آسر ياسين يتلقى "علقة سخنة" من فتاة.. فما السبب ؟

&#34;بلاش تقليد&#34;.. الجمهور يهاجم حمادة هلال بسبب محمد رمضان

"بلاش تقليد".. الجمهور يهاجم حمادة هلال بسبب محمد رمضان

شاهد: ملامح دينا الشربيني تتغير بشكل جذري.. هل ازدادت جمال ؟

شاهد: ملامح دينا الشربيني تتغير بشكل جذري.. هل ازدادت جمال ؟

شاهد: محمد رمضان يتعرض لهجوم قاسي.. فما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان يتعرض لهجوم قاسي.. فما السبب ؟

شاهد: مذيعة شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان و من دون شعر.. من هي ؟

شاهد: مذيعة شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان و من دون شعر.. من هي ؟

شاهد: عادل إمام يكشف عن أصعب ليلة قضاها في حياته

شاهد: عادل إمام يكشف عن أصعب ليلة قضاها في حياته

عربي

صندوق النقد: وباء (كورونا) ألحق ضرراً بالغاً بتونس

صندوق النقد: وباء (كورونا) ألحق ضرراً بالغاً بتونس

مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح في رمضان

مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح في رمضان

الصحة الكويتية: لا يوجد وفيات مرتبطة بتطعيمات (كورونا)

الصحة الكويتية: لا يوجد وفيات مرتبطة بتطعيمات (كورونا)

ضربة جوية عراقية تستهدف تنظيم الدولة في محافظة ديالى

ضربة جوية عراقية تستهدف تنظيم الدولة في محافظة ديالى