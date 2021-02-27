داخلية غزة: وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين











رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري بعد غدٍ الاثنين، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا)، بدءاً من الساعة 9 صباح غد الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.وشددت الهيئة في تصريح نشر على موقع الوزارة، الالكتروني، مساء اليوم الأحد، على ضرورة تواجد المسافرين، عند الساعة 7 صباح الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.