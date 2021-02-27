عربي

صندوق النقد: وباء (كورونا) ألحق ضرراً بالغاً بتونس

صندوق النقد: وباء (كورونا) ألحق ضرراً بالغاً بتونس
رام الله - دنيا الوطن
في ختام مشاورات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن الوضع مع تونس لعام 2021، خلص صندوق النقد الدولي عقب اجتماع الجمعة في العاصمة الأميركية واشنطن إلى أن جائحة كوفيد-19 ألحقت ضررا بالغا بتونس وأدت إلى هبوط اقتصادي غير مسبوق.

وتشير الأرقام إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8.2% في عام 2020، وهو أكبر هبوط اقتصادي شهدته تونس منذ الاستقلال.

وسجل عجز المالية العمومية في البلاد ومستوى الدين العام ارتفاعا حادا في عام 2020 مع تقديرات بارتفاع الدين العام المركزي إلى قرابة 87% من إجمالي الناتج المحلي، فيما قفزت معدلات البطالة إلى 16.2% ما أجج الاحتجاجات الاجتماعية.

هذا وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى نمو إجمالي الناتج المحلي في تونس مسجلا 3.8% في عام 2021 مع بدء انحسار آثار جائحة (كورونا) على البلاد.

وأوصى صندوق النقد الدولي بالنظر إلى تردي الأوضاع المالية في تونس بضرورة خفض العجز المالي، وإجراء الإصلاحات المالية العمومية اللازمة، ومنها خفض الأجور والحد من دعم الطاقة وتنفيذ إصلاحات داخل المؤسسات العمومية.

وأشار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى ضرورة تركيز جهود الإصلاح في تونس على إلغاء الاحتكار، وإزالة العقبات التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال.

أخبار ذات صلة

مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح في رمضان

مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح في رمضان

الصحة الكويتية: لا يوجد وفيات مرتبطة بتطعيمات (كورونا)

الصحة الكويتية: لا يوجد وفيات مرتبطة بتطعيمات (كورونا)

ضربة جوية عراقية تستهدف تنظيم الدولة في محافظة ديالى

ضربة جوية عراقية تستهدف تنظيم الدولة في محافظة ديالى

البرلمان العربي: نرفض المساس بالقيادة السعودية ونؤيد بيان خارجيتها

البرلمان العربي: نرفض المساس بالقيادة السعودية ونؤيد بيان خارجيتها

مقتل خمس إناث بانفجار لغم أثناء جمع &#34;الكمأة&#34; في ريف حماة السورية

مقتل خمس إناث بانفجار لغم أثناء جمع "الكمأة" في ريف حماة السورية

الإمارات: 3434 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات: 3434 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات: نرفض أي محاولات لاستغلال قضية خاشقجي للتدخل بشؤون المنطقة

الإمارات: نرفض أي محاولات لاستغلال قضية خاشقجي للتدخل بشؤون المنطقة

الكويت: نرفض بشكل قاطع لأي مساس بسيادة السعودية

الكويت: نرفض بشكل قاطع لأي مساس بسيادة السعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل فتاة من باحاته

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل فتاة من باحاته

&#34;التنمية&#34;: لم يتم تحديد موعد لصرف مستحقات الشؤون حتى اللحظة

"التنمية": لم يتم تحديد موعد لصرف مستحقات الشؤون حتى اللحظة

فهد سليمان: ثلاث رسائل من شعبنا ندعو القيادات لقراءتها باهتمام

فهد سليمان: ثلاث رسائل من شعبنا ندعو القيادات لقراءتها باهتمام

سلطات الاحتلال تمنع مزارعين من حراثة أراضيهما وتستولي على جراريهما في سلفيت

سلطات الاحتلال تمنع مزارعين من حراثة أراضيهما وتستولي على جراريهما في سلفيت

كهرباء غزة و(مرسال) توقعان اتفاقية استراتيجية لقراءة وتوزيع فواتير الكهرباء

كهرباء غزة و(مرسال) توقعان اتفاقية استراتيجية لقراءة وتوزيع فواتير الكهرباء

محافظ قلقيلية: إغلاق الغرفة التجارية بالمحافظة بسبب (كورونا)

محافظ قلقيلية: إغلاق الغرفة التجارية بالمحافظة بسبب (كورونا)

الخارجية: عمليات الهدم والتهجير جرائم يُحاسب عليها القانون الدولي

الخارجية: عمليات الهدم والتهجير جرائم يُحاسب عليها القانون الدولي

الرجوب: مستشفى جنين الحكومي تعيد استقبال الحالات الصعبة بفيروس (كورونا)

الرجوب: مستشفى جنين الحكومي تعيد استقبال الحالات الصعبة بفيروس (كورونا)

منوعات

&#34;اعتذاره مرفوض&#34;.. هالة صدقي ترفض اعتذار زوجها ولن تسامحه.. فما القصة ؟

"اعتذاره مرفوض".. هالة صدقي ترفض اعتذار زوجها ولن تسامحه.. فما القصة ؟

هل تدفع رانيا يوسف خمسة ملايين جنيه تعويضاً لنزار الفارس ؟

هل تدفع رانيا يوسف خمسة ملايين جنيه تعويضاً لنزار الفارس ؟

شاهد: فنانة خليجية تعلن عن ارتدائها الحجاب.. هل تعتزل الفن ؟

شاهد: فنانة خليجية تعلن عن ارتدائها الحجاب.. هل تعتزل الفن ؟

شاهد: الجمهور يجرح هيا الشعيبي لسبب صادم

شاهد: الجمهور يجرح هيا الشعيبي لسبب صادم

شاهد: آسر ياسين يتلقى &#34;علقة سخنة&#34; من فتاة.. فما السبب ؟

شاهد: آسر ياسين يتلقى "علقة سخنة" من فتاة.. فما السبب ؟

&#34;بلاش تقليد&#34;.. الجمهور يهاجم حمادة هلال بسبب محمد رمضان

"بلاش تقليد".. الجمهور يهاجم حمادة هلال بسبب محمد رمضان

شاهد: ملامح دينا الشربيني تتغير بشكل جذري.. هل ازدادت جمال ؟

شاهد: ملامح دينا الشربيني تتغير بشكل جذري.. هل ازدادت جمال ؟

شاهد: محمد رمضان يتعرض لهجوم قاسي.. فما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان يتعرض لهجوم قاسي.. فما السبب ؟

شاهد: مذيعة شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان و من دون شعر.. من هي ؟

شاهد: مذيعة شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان و من دون شعر.. من هي ؟

شاهد: عادل إمام يكشف عن أصعب ليلة قضاها في حياته

شاهد: عادل إمام يكشف عن أصعب ليلة قضاها في حياته

عربي

صندوق النقد: وباء (كورونا) ألحق ضرراً بالغاً بتونس

صندوق النقد: وباء (كورونا) ألحق ضرراً بالغاً بتونس

مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح في رمضان

مصر تعلن ضوابط صلاة التراويح في رمضان

الصحة الكويتية: لا يوجد وفيات مرتبطة بتطعيمات (كورونا)

الصحة الكويتية: لا يوجد وفيات مرتبطة بتطعيمات (كورونا)

ضربة جوية عراقية تستهدف تنظيم الدولة في محافظة ديالى

ضربة جوية عراقية تستهدف تنظيم الدولة في محافظة ديالى