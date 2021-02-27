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الصحة الكويتية: لا يوجد وفيات مرتبطة بتطعيمات (كورونا)

الصحة الكويتية: لا يوجد وفيات مرتبطة بتطعيمات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، عدم حدوث وفيات في البلاد مرتبطة بتطعيمات فيروس (كورونا) التي تم تلقيها.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة نشرته صحيفة (القبس) الكويتية، فقد أعلنت أنه لم يتم رصد أي حالة وفاة مرتبطة بتطعيمات فيروس (كورونا).

كما أوضح البيان عدم وجود توصية علمية أو عالمية حتى الآن لإجراء مسحة لبيان الخلو من الفيروس قبل أخذ التطعيمات.

وشدد البيان على ما أسماه "الاحترام المطلق لخصوصية المعلومات المتعلقة بجميع المرضى وحفظ حقوقهم"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي "انطلاقاً من أخلاقيات ممارسة المهن الطبية والقوانين المنظمة لمزاولتها في البلاد".

ولفت البيان إلى أنه وإلى الآن "لم يتم رصد أي آثار جانبية غير متوقعة أو أي حالة وفاة مرتبطة بتطعيمات كوفيد 19، وذلك بين مجموع الحالات التي تلقت التطعيم عبر منصات اللقاح المعتمدة للاستخدام في البلاد".

يشار إلى أن الكويت من المفترض أنها ستتسلم، غدا الأحد، دفعة سادسة من لقاح فايزر، إضافة إلى وجود توقعات بوصول 800 ألف جرعة من لقاح "أكسفورد" على دفعات اعتبارا من بداية مارس المقبل.

وكشفت مصادر حكومية عن اتصالات مكثفة من قبل مسؤولي وزارة الصحة مع الشركات المصنعة للقاحات، خصوصاً المرخص استخدامها في البلاد، لتسريع وتيرة توريد الشحنات المحددة للكويت، وتحديد مواعيد لوصولها، مؤكدين أن وصول كميات كبيرة من لقاحي "فايزر" و"أكسفورد" سيسهم في تطعيم نحو 600 ألف شخص، خاصة مع تطعيم نحو 20 ألف شخص يوميا.

وقد أكدت المصادر أن الأشهر الـ3 المقبلة، مارس/آذار وأبريل/نيسان ومايو/أيار، هي أشهر حاسمة من عمر أزمة (كورونا)، معتمدين في تأكيدهم على وصول دفعات كبيرة من اللقاح، مما يسهم في تطعيم عدد كبير تصل معه البلاد لمناعة جماعية.

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