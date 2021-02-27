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ضربة جوية عراقية تستهدف تنظيم الدولة في محافظة ديالى

ضربة جوية عراقية تستهدف تنظيم الدولة في محافظة ديالى
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، تنفيذ ضربة جوية أسفرت عن مقتل عنصر من تنظيم الدولة وتدمير وكر لعناصره بداخله أسلحة، في محافظة ديالى.

وبحسب موقع (السومرية نيوز)، قالت الدفاع العراقية في بيان، "طيران القوة الجوية الحربي وبالتنسيق مع عمليات الفرقة الخامسة، نفذ ضربة جوية أسفرت عن مقتل عنصر من تنظيم الدولة وتدمير وكر لعناصره بداخله أسلحة وعتاد في منطقة زور الإصلاح ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أصدر، السبت الماضي، توجيهات بضرورة استمرار عمليات ملاحقة عناصر تنظيم الدولة.

كما كشف الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، الثلاثاء الماضي، أن أعداد عناصر التنظيم في العراق يقدر بأقل من ألف.

وأوضح الخفاجي أن القوات الأمنية "على أهبة الاستعداد دائما، وتصطاد عناصر تنظيم الدولة عن طريق الجو أو عبر الكاميرات الحرارية التي تتمكن من قتلهم أو إلقاء القبض عليهم".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة عناصر تنظيم الدولة في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم الدولة بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

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ضربة جوية عراقية تستهدف تنظيم الدولة في محافظة ديالى

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