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البرلمان العربي: نرفض المساس بالقيادة السعودية ونؤيد بيان خارجيتها

البرلمان العربي: نرفض المساس بالقيادة السعودية ونؤيد بيان خارجيتها
رام الله - دنيا الوطن
رفض البرلمان العربي اليوم السبت "المساس بسيادة المملكة العربية السعودية وقيادتها"، وذلك تعليقا على التقرير الأمريكي بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد البرلمان في بيان، "رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة العربية السعودية وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وشدد على تأييده البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بشأن التقرير الذي تم رفعه إلى الكونغرس الأمريكي حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وثمن البرلمان "الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان وولي عهده في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي، فضلا عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر والمتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على كافة المستويات".

وكانت الاستخبارات الأمريكية قالت في تقريرها "نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

ورفضت السعودية رسميا "ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة" بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مضيفة أن المسؤولين عن "هذه الجريمة النكراء" حوكموا أمام محاكم سعودية و"تم تقديمهم للعدالة".

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