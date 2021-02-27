التنمية الاجتماعية: دور الحضانة ستبقى تعمل مع تشديد إجراءات السلامة والوقاية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة التنمية الاجتماعية بأن دور الحضانة ستبقى تعمل مع تشديد إجراءات السلامة والوقاية.



وأكدت الوزارة أن إبقاء دور الحضانة مفتوحة يأتي لمساعدة الأسر العاملة على توفير الرعاية لأطفالها، مطالبة الأهالي وأصحاب دور الحضانة باتباع أقصى درجة الحيطة والحذر والالتزام بالبروتوكول الصحي الخاص بدور الحضانة.