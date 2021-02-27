قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل فتاة من باحاته

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت فتاة من بحاته.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابة لم تعرف هويتها بعد من باحات المسجد، واقتادتها الى جهة غير معلومة.