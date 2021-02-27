شؤون فلسطينية

"التنمية": لم يتم تحديد موعد لصرف مستحقات الشؤون حتى اللحظة

"التنمية": لم يتم تحديد موعد لصرف مستحقات الشؤون حتى اللحظة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية، لؤي المدهون، إنه لم يتم تحديد أي موعد حتى اللحظة لصرف مستحقات شيكات الشؤون الاجتماعية.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس)، بأننا نتطلع من الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي الالتزام بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك توجهاً من الوزير والوزارة لصرف المخصصات، وفقاً للمتعارف عليه أربع دفعات في العام.  

وقال المدهون: إن الوزارة بصدد إعادة قيد 360 حالة تم حجبها في عام 2019، وتعمل على دراسة كافة ملفات المواطنين على قائمة الانتظار وهم في إطار البحث الميداني. 

وأشار إلى أن "لدينا قائمة انتظار بسيطة جداً وتم استيعاب آلاف الأسماء، وصُرف ثلاث دفعات وباقي دفعة واحدة لها وإدراجهم ضمن برنامج التحويلات النقدية".

أخبار ذات صلة

التنمية الاجتماعية: دور الحضانة ستبقى تعمل مع تشديد إجراءات السلامة والوقاية

التنمية الاجتماعية: دور الحضانة ستبقى تعمل مع تشديد إجراءات السلامة والوقاية

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل فتاة من باحاته

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل فتاة من باحاته

فهد سليمان: ثلاث رسائل من شعبنا ندعو القيادات لقراءتها باهتمام

فهد سليمان: ثلاث رسائل من شعبنا ندعو القيادات لقراءتها باهتمام

سلطات الاحتلال تمنع مزارعين من حراثة أراضيهما وتستولي على جراريهما في سلفيت

سلطات الاحتلال تمنع مزارعين من حراثة أراضيهما وتستولي على جراريهما في سلفيت

طالع الإجراءات الجديدة التي أعلنها اشتية لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)

طالع الإجراءات الجديدة التي أعلنها اشتية لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)

كهرباء غزة و(مرسال) توقعان اتفاقية استراتيجية لقراءة وتوزيع فواتير الكهرباء

كهرباء غزة و(مرسال) توقعان اتفاقية استراتيجية لقراءة وتوزيع فواتير الكهرباء

فلسطين: تسجيل 9 وفيات و1623 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: تسجيل 9 وفيات و1623 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

محافظ قلقيلية: إغلاق الغرفة التجارية بالمحافظة بسبب (كورونا)

محافظ قلقيلية: إغلاق الغرفة التجارية بالمحافظة بسبب (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل فتاة من باحاته

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتقل فتاة من باحاته

&#34;التنمية&#34;: لم يتم تحديد موعد لصرف مستحقات الشؤون حتى اللحظة

"التنمية": لم يتم تحديد موعد لصرف مستحقات الشؤون حتى اللحظة

فهد سليمان: ثلاث رسائل من شعبنا ندعو القيادات لقراءتها باهتمام

فهد سليمان: ثلاث رسائل من شعبنا ندعو القيادات لقراءتها باهتمام

سلطات الاحتلال تمنع مزارعين من حراثة أراضيهما وتستولي على جراريهما في سلفيت

سلطات الاحتلال تمنع مزارعين من حراثة أراضيهما وتستولي على جراريهما في سلفيت

كهرباء غزة و(مرسال) توقعان اتفاقية استراتيجية لقراءة وتوزيع فواتير الكهرباء

كهرباء غزة و(مرسال) توقعان اتفاقية استراتيجية لقراءة وتوزيع فواتير الكهرباء

محافظ قلقيلية: إغلاق الغرفة التجارية بالمحافظة بسبب (كورونا)

محافظ قلقيلية: إغلاق الغرفة التجارية بالمحافظة بسبب (كورونا)

الخارجية: عمليات الهدم والتهجير جرائم يُحاسب عليها القانون الدولي

الخارجية: عمليات الهدم والتهجير جرائم يُحاسب عليها القانون الدولي

الرجوب: مستشفى جنين الحكومي تعيد استقبال الحالات الصعبة بفيروس (كورونا)

الرجوب: مستشفى جنين الحكومي تعيد استقبال الحالات الصعبة بفيروس (كورونا)

منوعات

&#34;اعتذاره مرفوض&#34;.. هالة صدقي ترفض اعتذار زوجها ولن تسامحه.. فما القصة ؟

"اعتذاره مرفوض".. هالة صدقي ترفض اعتذار زوجها ولن تسامحه.. فما القصة ؟

هل تدفع رانيا يوسف خمسة ملايين جنيه تعويضاً لنزار الفارس ؟

هل تدفع رانيا يوسف خمسة ملايين جنيه تعويضاً لنزار الفارس ؟

شاهد: فنانة خليجية تعلن عن ارتدائها الحجاب.. هل تعتزل الفن ؟

شاهد: فنانة خليجية تعلن عن ارتدائها الحجاب.. هل تعتزل الفن ؟

شاهد: الجمهور يجرح هيا الشعيبي لسبب صادم

شاهد: الجمهور يجرح هيا الشعيبي لسبب صادم

شاهد: آسر ياسين يتلقى &#34;علقة سخنة&#34; من فتاة.. فما السبب ؟

شاهد: آسر ياسين يتلقى "علقة سخنة" من فتاة.. فما السبب ؟

&#34;بلاش تقليد&#34;.. الجمهور يهاجم حمادة هلال بسبب محمد رمضان

"بلاش تقليد".. الجمهور يهاجم حمادة هلال بسبب محمد رمضان

شاهد: ملامح دينا الشربيني تتغير بشكل جذري.. هل ازدادت جمال ؟

شاهد: ملامح دينا الشربيني تتغير بشكل جذري.. هل ازدادت جمال ؟

شاهد: محمد رمضان يتعرض لهجوم قاسي.. فما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان يتعرض لهجوم قاسي.. فما السبب ؟

شاهد: مذيعة شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان و من دون شعر.. من هي ؟

شاهد: مذيعة شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان و من دون شعر.. من هي ؟

شاهد: عادل إمام يكشف عن أصعب ليلة قضاها في حياته

شاهد: عادل إمام يكشف عن أصعب ليلة قضاها في حياته

عربي

الصحة الكويتية: لا يوجد وفيات مرتبطة بتطعيمات (كورونا)

الصحة الكويتية: لا يوجد وفيات مرتبطة بتطعيمات (كورونا)

ضربة جوية عراقية تستهدف تنظيم الدولة في محافظة ديالى

ضربة جوية عراقية تستهدف تنظيم الدولة في محافظة ديالى

البرلمان العربي: نرفض المساس بالقيادة السعودية ونؤيد بيان خارجيتها

البرلمان العربي: نرفض المساس بالقيادة السعودية ونؤيد بيان خارجيتها

مقتل خمس إناث بانفجار لغم أثناء جمع &#34;الكمأة&#34; في ريف حماة السورية

مقتل خمس إناث بانفجار لغم أثناء جمع "الكمأة" في ريف حماة السورية