"التنمية": لم يتم تحديد موعد لصرف مستحقات الشؤون حتى اللحظة
رام الله - دنيا الوطن
قال المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية، لؤي المدهون، إنه لم يتم تحديد أي موعد حتى اللحظة لصرف مستحقات شيكات الشؤون الاجتماعية.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس)، بأننا نتطلع من الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي الالتزام بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك توجهاً من الوزير والوزارة لصرف المخصصات، وفقاً للمتعارف عليه أربع دفعات في العام.
وقال المدهون: إن الوزارة بصدد إعادة قيد 360 حالة تم حجبها في عام 2019، وتعمل على دراسة كافة ملفات المواطنين على قائمة الانتظار وهم في إطار البحث الميداني.
وأشار إلى أن "لدينا قائمة انتظار بسيطة جداً وتم استيعاب آلاف الأسماء، وصُرف ثلاث دفعات وباقي دفعة واحدة لها وإدراجهم ضمن برنامج التحويلات النقدية".
قال المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية، لؤي المدهون، إنه لم يتم تحديد أي موعد حتى اللحظة لصرف مستحقات شيكات الشؤون الاجتماعية.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس)، بأننا نتطلع من الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي الالتزام بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك توجهاً من الوزير والوزارة لصرف المخصصات، وفقاً للمتعارف عليه أربع دفعات في العام.
وقال المدهون: إن الوزارة بصدد إعادة قيد 360 حالة تم حجبها في عام 2019، وتعمل على دراسة كافة ملفات المواطنين على قائمة الانتظار وهم في إطار البحث الميداني.
وأشار إلى أن "لدينا قائمة انتظار بسيطة جداً وتم استيعاب آلاف الأسماء، وصُرف ثلاث دفعات وباقي دفعة واحدة لها وإدراجهم ضمن برنامج التحويلات النقدية".
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