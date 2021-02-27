"التنمية": لم يتم تحديد موعد لصرف مستحقات الشؤون حتى اللحظة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية، لؤي المدهون، إنه لم يتم تحديد أي موعد حتى اللحظة لصرف مستحقات شيكات الشؤون الاجتماعية.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس)، بأننا نتطلع من الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي الالتزام بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك توجهاً من الوزير والوزارة لصرف المخصصات، وفقاً للمتعارف عليه أربع دفعات في العام.



وقال المدهون: إن الوزارة بصدد إعادة قيد 360 حالة تم حجبها في عام 2019، وتعمل على دراسة كافة ملفات المواطنين على قائمة الانتظار وهم في إطار البحث الميداني.



وأشار إلى أن "لدينا قائمة انتظار بسيطة جداً وتم استيعاب آلاف الأسماء، وصُرف ثلاث دفعات وباقي دفعة واحدة لها وإدراجهم ضمن برنامج التحويلات النقدية".