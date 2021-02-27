سلطات الاحتلال تمنع مزارعين من حراثة أراضيهما وتستولي على جراريهما في سلفيت

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مزارعين من حراثة أراضيهما في بلدة بديا غرب سلفيت، واستولت على جراريهما الزراعيين.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، بتعزيزات عسكرية، اقتحمت خلة حسان، ومنعت المزارعين داوود عبد الله حسان، ورؤوف سلامة، من حراثة أراضيهما واستصلاحها، واستولت على جراريهما.