مسؤول إيراني: الهجمات الأمريكية الأخيرة "بداية مرحلة من دعم واشنطن للجماعات الإرهابية"

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، على شمخاني، إن الهجمات الأمريكية الأخيرة، "بداية مرحلة من دعم واشنطن للجماعات الإرهابية".



وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة): بأن "على دول المنطقة أن تتعاون في سبيل خفض التوتر وتسوية الملفات العالقة".



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، إن الغارات التي نفذها الجيش الأمريكي، في سوريا، هي الأولى من نوعها لإدارة الرئيس جو بايدن.



وأضافت وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، بأن طائرتي (أف- 15) ألقتا سبع قنابل، ودمرت تسع منشآت كلياً، وألحقت أضراراً بمنشأتين إضافيتين، خلال الغارات.



وتابعت: بأن الولايات المتحدة، ستحتفظ بحق الرد في أي وقت ضد أي تهديد، يستهدف القوات الأميركية، وأن العملية الجوية استهدفت مجموعات ايرانية في منطقة البوكمال، وقد شاركت فيها مقاتلتا (ف- 15).



وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن قرار الرئيس بايدن بشن الغارة، كان ضمن صلاحياته الدستورية، وليس مخالفاً للقانون الدولي.



وأكدت بأن "لدينا مؤشرات أولية، على وقوع قتلى جراء الغارات وننتظر التقرير النهائي".



وكان البيت الأبيض، قال الجمعة: إن الضربات الجوية الأمريكية في سوريا، تهدف لإرسال رسالة، مفادها بأن الرئيس جو بايدن، يعمل على حماية الأمريكيين.



وأكد البيت الأبيض، أن الضربات كانت ضرورية؛ لتقليل خطر المزيد من الهجمات.