الإمارات: 3434 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن إجراء 185.599 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وسجلت الوزارة 3.434 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 388,594 حالة.



كما أعلنت الوزارة عن وفاة 15 حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,213 حالة.



‌‎كما أعلنت عن شفاء 2.171 حالة جديدة لمصابين بفيروس (كوورنا) وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 379,708 حالة.