كهرباء غزة و(مرسال) توقعان اتفاقية استراتيجية لقراءة وتوزيع فواتير الكهرباء













كما قدم الشرفا، شكره لإدارة كهرباء غزة على ثقتهم وتعاونهم المثمر، مؤكداً بأن (مرسال) تعبر عن سعادتها بهذه الشراكة الجديدة، وهي تسعى على الدوام لتطويرها في سبيل تقديم خدمات مختارة وممتازة للمواطنين.

رام الله - دنيا الوطنوقعت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، وشركة (مرسال) للخدمات اللوجستية، اتفاقية استراتيجية لتوزيع فواتير الكهرباء، وقراءة عدادات المشتركين.ووقع الاتفاقية، ماهر عايش، مدير عام كهرباء غزة، وسعيد الشرفا، مدير عام شركة (مرسال) بحضور عدد من المدراء والموظفين من كلا الجانبين.وتنص الاتفاقية على تعهيد أعمال توزيع فواتير الكهرباء، وإحضار قراءات عدادات المشتركين من خلال مندوبي شركة (مرسال) في كافة محافظات قطاع غزة.وقال عايش: إن هذه الاتفاقية، تأتي في إطار تحسين شركة توزيع الكهرباء لأدائها، وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، وكذلك حرصها على تطوير منظومتها الخدماتية باستمرار، وأكد بأن الشركة، تحرص من خلال هذه الاتفاقيات على تعزيز شراكتها وتعاونها وتكاملها مع القطاع الخاص، و تشجيعه على تطوير خدماته ومرافقه؛ لدفع عجلة التنمية، وفتح مجال أمام الأعمال الحرة؛ لدعم الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل جديدة للخريجين والشباب.وأشار مدير عام كهرباء غزة إلى أن شركة (مرسال) تُعد من الشركات الرائدة في مجال خدمات البريد والخدمات اللوجستية، وتعمل مع العديد من الشركات والمؤسسات في قطاع غزة، متمنياً التوفيق لها في هذا المجال، ومجالات أخرى كثيرة.من جانبه، أكد الشرفا، حرص شركته على تقديم خدمات بجودة عالية للمؤسسات الوطنية والمواطنين، في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن (مرسال) بصدد إطلاق جملة من المشاريع والخدمات الجديدة خلال الأيام المقبلة.