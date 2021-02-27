فلسطين: تسجيل 9 وفيات و1623 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت فلسطين اليوم السبت، تسع وفيات، و1623 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، خلال 24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، تسجيل 1209 حالات تعافٍ خلال نفس الفترة الزمنية، موضحة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل خمس حالات وفاة في الضفة الغربية في كل من: بيت لحم 1، رام الله والبيرة 1، نابلس 2، طولكرم 1، و3 وفيات في مدينة القدس، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: طولكرم 82، بيت لحم 127، الخليل 143، ضواحي القدس 56، أريحا والأغوار 19، جنين 57، سلفيت 64، رام الله والبيرة 216، قلقيلية 29، نابلس 100، طوباس 17، قطاع غزة 151، مدينة القدس 562.



وأضافت: أن حالات التعافي الجديدة، في الضفة الغربية، توزعت حسب التالي: طولكرم 56، بيت لحم 174، الخليل 103، ضواحي القدس 134، أريحا والأغوار11، جنين 42، سلفيت 72، رام الله والبيرة 157، قلقيلية 0، نابلس 24، طوباس 3، وفي قطاع غزة 128، وفي مدينة القدس 295.



ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 91.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.8%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.



وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت الكيلة، أن هناك 110 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم 33 على أجهزة التنفس الاصطناعي.