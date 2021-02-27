محافظ قلقيلية: إغلاق الغرفة التجارية بالمحافظة بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ قلقيلية رافع رواجبة، إغلاق غرفة تجارة وصناعة وزراعة قلقيلية، لمدة يومين، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا).



وقال رواجبة في بيان له: إنه تقرر إغلاق الغرفة التجارية غداً الأحد وبعد غد الاثنين، وذلك بعد تسجيل إصابات فيها، ولتمكين طواقم الطب الوقائي من تحديد خريطة المخالطين، وسحب العينات، وتعقيم المبنى، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.