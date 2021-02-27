شؤون فلسطينية

الخارجية: عمليات الهدم والتهجير جرائم يُحاسب عليها القانون الدولي

الخارجية: عمليات الهدم والتهجير جرائم يُحاسب عليها القانون الدولي
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، معتبرة إياها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، يحاسب عليها القانون الدولي، وهي من أبشع الانتهاكات والجرائم التي تخلف آثاراً ونتائج مدمرة على حياة المواطنين الفلسطينيين واقتصادهم ومستقبل ابنائهم. 

وحملت الوزارة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم البشعة، كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تخاذله وصمته على تلك الجرائم. 

وقالت: "ان اكتفاء المجتمع الدولي والدول ببعض بيانات الإدانة الشكلية لجريمة هدم المنازل وتهجير المواطنين الفلسطينيين، يشكل تواطؤاً حقيقياً مع الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته، خاصة وأن تلك الدول، تدرك جيداً أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، تتعايش مع ردود الفعل الدولية الخجولة، وتستهتر بها، ولا تقيم لها أي وزن". 

وطالبت الوزارة المدعية العامة للجنائية الدولية، بسرعة الإعلان عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وصولاً لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

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