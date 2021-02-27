"الزراعة" بغزة تحدد معايير الاستفادة من مشاريع الطاقة البديلة ومزارع الدجاج النموذجية

وأكد بأن الحصار يؤثر على إدخال المعدات والأعلاف وما يلزم الإنتاج، مشيراً إلى "محاولة الوزارة توفير الأعلاف وكل ما يلزم الزراعة والتخفيف عن المزارعين".





وأكد بأنه يتم متابعة المزارع ونوع البيضة وفحصها قبل عملية التسمين وتربية الدواجن، حيث "قمنا بإتلاف حوالي 700 طن من الأعلاف غير المطابقة للمواصفات حتى لا يتضرر المزارع ونشدد في موضوع الرقابة والتأكد من إجراءات السلامة بالمزارع".



