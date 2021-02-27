إصابة جندي إسرائيلي إثر إطلاق نار "طائش" على الحدود مع مصر





وأضاف: بأن الجندي يعالج في المستشفى، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.





رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم السبت، بأن جندياً أصيب بجروح طفيفة الليلة الماضية، إثر إطلاق نار طائش على الحدود مع مصر.وأوضح المتحدص، بأن جندياً من الجيش أصيب بجروح طفيفة الليلة الماضية، جراء شظايا إطلاق نار طائش من جهة مصر، خلال نشاط بالقرب من الحدود.