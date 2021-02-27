دولي

قناة إسرائيلية: ظهور بقعة كبيرة جديدة من "القطران" في عرض البحر

قناة إسرائيلية: ظهور بقعة كبيرة جديدة من "القطران" في عرض البحر
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، بأن وزارة شؤون البيئة، تفحص صوراً التقطها قمر صطناعي أمريكي، تظهر بقعة كبيرة جديدة من "القطران" أو النفط الخام في عرض البحر قبالة شواطئ إسرائيل.

وأضافت: بأن البقعة وفق الصور، في طريقها إلى الساحل، على ما يبدو، فيما تجري الآن استعدادات وفقا للخطة الطارئة للتعامل مع هذه الموجة من التلوث البيئي.

وقالت الوزارة: إنها تفحص هذه المعطيات، وإذا ثبت الأمر فإنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة، وفقا للخطة الطارئة الموجودة لديها للتعامل مع تلوث بيئي كهذا.

وكانت الفحوص التي أجرتها الوزارة، قد أوضحت بأن شاطئ "شيكمونا" في حيفا لا يزال ملوثا بكميات من "القطران" التي قذفتها مياه البحر، فيما تستمر الأعمال لتنظيف الشواطئ مع التركيز على الشواطئ إلى الجنوب من مدينة حيفا.

ورجحت الوزارة بأن يستمر وصول الكتل من "القطران" إلى الشواطئ، بسبب التيارات في البحر وتحركات المد والجزر.

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