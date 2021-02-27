الرجوب: مستشفى جنين الحكومي تعيد استقبال الحالات الصعبة بفيروس (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم السبت، عن عودة مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، لاستقبال الحالات الصعبة في قسم العزل بفيروس (كورونا).



وأوضح، في بيان صحفي، أن المستشفى، كانت قد توقفت عن استقبال الحالات الصعبة بفيروس (كورونا) بسبب الارتفاع المتزايد في الإصابات، ما أدى إلى نقص في الأسرّة، والأجهزة الطبية، ولكن اليوم، بمقدورها استقبال هذه الحالات.



وأوضح الرجوب، أنه تم تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مقابل 42 حالة شفاء، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 448 حالة.



بدوره، قال مدير المستشفى، وسام بكر: "إن العدد المتزايد للحالات؛ اضطرنا لفتح قسم جديد للعزل "طوارئ رقم 2"، والذي يتسع لـ 10 أسرّة مؤقتاً، لحين تجهيز مستشفى في طوباس تابع لوزارة الصحة قريباً، حيث سيتم تحويل كافة مرضى (كورونا) إليها.