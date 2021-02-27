اللجنة المشتركة للاجئين: (أونروا) تعمل على أن يصبح الجميع أشد فقراً
رام الله - دنيا الوطن
قال منسق اللجنة المشتركة للاجئين، بغزة، محمود خلف: إن اللجنة ترفض التعاطي مع نظام الكابونة الموحدة، الذي يلغي الكابونة الصفراء المضاعفة، التي كان يتلقاها اللاجئون الأشد فقراً، مشيراً إلى أن حوالي 770 ألف لاجئ، كانوا يستلمون الكابونة الصفراء.
قال منسق اللجنة المشتركة للاجئين، بغزة، محمود خلف: إن اللجنة ترفض التعاطي مع نظام الكابونة الموحدة، الذي يلغي الكابونة الصفراء المضاعفة، التي كان يتلقاها اللاجئون الأشد فقراً، مشيراً إلى أن حوالي 770 ألف لاجئ، كانوا يستلمون الكابونة الصفراء.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، بأن (أونروا) تعمل على أن يصبح الجميع أشد فقراً، وهذا خطير اجتماعياً، لافتاً إلى أنه "إذا استمرت هذه السياسة، سنكون أمام تدهور حاد في الأمن الغذائي".
وأكد خلف، بأن اللجنة، تصر على عدم قبول هذه السياسة التي تهدف لتقليصات الخدمات، ومنها قضية الموظفين، حيث لم يتم توظيف أحد منذ عام 2017 رغم وجود حوالي 1700 شاغر وظيفي.
وشدد على "أننا مع وجود (أونروا) وتقويتها، ولكننا لسنا مع سياسة تتعارض مع حقوق اللاجئين".
وقال خلف: "(أونروا) تضع كل إجراءاتها تحت ذريعة أزمة مالية وهذه ليست قضيتنا، ولسنا مكلفين بالبحث عن أموال لدعم (أونروا)، فهذه مهمتها مع الدول المانحة؛ لأنها مؤسسة دولية أنشئت بقرار أممي".
وتابع: "يوجد ترتيبات لعقد (أونروا) مؤتمراً دولياً لطرح أزمتها أمام العالم للحصول على تمويل مستدام، يمتد لعدة سنوات، ونأمل أن ينجح هذا المؤتمر، وأكدنا جهوزيتنا لدعم وإسناد هذا المؤتمر، وتوضيح معاناة اللاجئين للعالم".
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