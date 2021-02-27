اللجنة المشتركة للاجئين: (أونروا) تعمل على أن يصبح الجميع أشد فقراً

وأكد خلف، بأن اللجنة، ت صر على عدم قبول هذه السياسة التي تهدف لتقليصات الخدمات، ومنها قضية الموظفين، حيث لم يتم توظيف أحد منذ عام 2017 رغم وجود حوالي 1700 شاغر وظيفي.





وشدد على "أننا مع وجود (أونروا) وتقويتها، ولكننا لسنا مع سياسة تتعارض مع حقوق اللاجئين".