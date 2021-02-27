فتح: الانتخابات العامة ممر إلزامي وخطوة استراتيجية لإنهاء الانقسام وإنجاز الاستقلال





واعتبرت على لسان المتحدث باسمها، عضو المجلس الثوري، أسامة القواسمي، الانتخابات، بأنها ممر إلزامي، وخطوة استراتيجية لإنهاء الانقسام، والوصول للحرية والاستقلال.



وقال القواسمي: إن الانتخابات المقبلة، لها أثر داخلي على صعيد المؤسسات الفلسطينية، والتشريعات والرقابة، ولها أبعادها السياسية على صعيد إنجاز الوحدة بين شطري الوطن، وإنهاء الانقسام، وبسط سلطة القانون الواحد، والمؤسسة الواحدة، ولها دلالات سياسية مهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.



رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم السبت، على إصرارها المطلق، على تجاوز كل العقبات، التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية.