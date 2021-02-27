روسيا تسجل 439 وفاة و11.5 ألف إصابة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

لا تزال حصيلة الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد في روسيا، تحت عتبة الـ 12 ألفاً لليوم الخامس على التوالي.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 11534 إصابة جديدة بالعدوى، خلال الساعات الـ 24 الماضية (مقابل 11086 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 11.6% من المرضى الجدد.



وتتوزع الإصابات الجديدة، بين كافة أقاليم روسيا الـ 85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1825 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (951 حالة).



وارتفعت حصيلة ضحايا مرض (كوفيد- 19) الذي يسببه (كورونا) في البلاد، خلال اليوم الأخير، بواقع 439 حالة وفاة (مقابل 428 وفاة أمس)، فيما تماثل 16020 مريضاً للشفاء.



وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس، التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و234720 إصابة مؤكدة، منها 85743 حالة وفاة و349571 حالة نشطة، وثلاثة ملايين و799406 حالات شفاء.



أجري في البلاد حتى اليوم، أكثر من 110.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ (كورونا)، 364 ألفاً منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 571 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.



وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعاً تدريجياً ملحوظاً في وتيرة تفشي (كورونا)، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق، التي انطلقت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، باستخدام لقاح (سبوتنيك V) محلي الصنع.