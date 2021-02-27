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الكويت: نرفض بشكل قاطع لأي مساس بسيادة السعودية

الكويت: نرفض بشكل قاطع لأي مساس بسيادة السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الخارجية الكويتية، السبت، رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية، وذلك تعليقاً على التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس الأميركي، بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي.    

وشددت الخارجية الكويتية على أهمية الدور المحوري والمهم الذي تقوم به السعودية إقليمياً ودولياً في دعم سياسة الاعتدال والوسطية، ونبذ العنف والتطرف، وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، تحت قيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ويأتي تعليق الخارجية الكويتية، بعد أن أعلنت السعودية رفضها القاطع، لما ورد في التقرير الأميركي، بشأن مقتل جمال خاشقجي.

بيان الخارجية السعودية

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنها تابعت ما تم تداوله بشأن تقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة مقتل خاشقجي، وتشير إلى أن "حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".

وأوضحت الخارجية السعودية، أن "التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".

وتابع البيان السعودي: "تؤكد (الخارجية) على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة، من أن هذه جريمة نكراء، شكلت انتهاكاً صارخاً لقوانين المملكة وقيمها، ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، رحبت بها أسرة خاشقجي".

وأضاف: "إنه لمن المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير، وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت دانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة، واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلاً، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".

وختم البيان: "تؤكد وزارة الخارجية، أن الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة، قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما؛ لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، ونأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة، التي شكلت إطاراً قوياً لشراكة البلدين الاستراتيجية".

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