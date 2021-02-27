دولي

مجلس النواب الأميركي يُقر خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد

مجلس النواب الأميركي يُقر خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد
رام الله - دنيا الوطن
أقر مجلس النواب الأميركي، اليوم السبت، الخطة التي اقترحها الرئيس جو بايدن؛ لتحفيز الاقتصاد، والتي تبلغ نحو 1.9 تريليون دولار، وذلك في مسعى لمعالجة الأزمات الصحية والاقتصادية التي سببها فيروس (كورونا).

وقالت وكالة الأنباء الأميركية (أسوشيتد برس) إن "مجلس النواب وافق بأغلبية أعضائه على مشروع قانون لتخفيف الآثار السلبية التي خلفتها جائحة (كوفيد- 19) بقيمة 1.9 تريليون دولار، ما يعد تأييداً لخطة الرئيس جو بايدن".

وأضافت أن "مشروع القانون، سيرسل لمجلس الشيوخ، والذي يتطلب موافقته قبل توقيع بايدن عليه ليدخل حيز التنفيذ".

وتبلغ قيمة خطة بايدن 9% من إجمالي الناتج المحلي قبل الأزمة، أي ما يقرب من ضعفي حجم حزمة الإنفاق التي قدمها الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في عام 2009.

وتعني الخطة عند دمجها مع 900 مليار دولار من المساعدات الوبائية، التي تمت الموافقة عليها في كانون الأول/ ديسمبر، أن أميركا تنفذ أكبر زيادة تاريخية في الإنفاق، سواء من حيث القيمة المطلقة، أو بالنسبة إلى عمق الفجوة الاقتصادية.

أخبار ذات صلة

روسيا تسجل 439 وفاة و11.5 ألف إصابة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة

روسيا تسجل 439 وفاة و11.5 ألف إصابة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة

حكومة التشيك تطالب السكان بعدم مغادرة مناطقهم بسبب تفشي (كورونا)

حكومة التشيك تطالب السكان بعدم مغادرة مناطقهم بسبب تفشي (كورونا)

وزير الخارجية الأمريكي: نود تغييرًا لا قطيعة مع السعودية

وزير الخارجية الأمريكي: نود تغييرًا لا قطيعة مع السعودية

إلى أين وصلت أحدث الإحصاءات المعلنة حول جائحة (كورونا) حول العالم؟

إلى أين وصلت أحدث الإحصاءات المعلنة حول جائحة (كورونا) حول العالم؟

مسؤول إيراني: بإمكاننا إنتاج اليورانيوم بنسبة 60% خلال 24 ساعة

مسؤول إيراني: بإمكاننا إنتاج اليورانيوم بنسبة 60% خلال 24 ساعة

مجلس الأمن يدعو الدول الغنية للتبرع بلقاحات (كورونا)

مجلس الأمن يدعو الدول الغنية للتبرع بلقاحات (كورونا)

ولي العهد أجاز خطفه أو قتله.. تقرير أمريكي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل &#34;خاشقجي&#34;

ولي العهد أجاز خطفه أو قتله.. تقرير أمريكي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل "خاشقجي"

&#34;استهدفت مجموعة إيرانية&#34;.. البنتاغون يكشف تفاصيل جديدة بشأن الغارات في سوريا

"استهدفت مجموعة إيرانية".. البنتاغون يكشف تفاصيل جديدة بشأن الغارات في سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

زعيم حزب إسرائيلي: لا خيار أمام إسرائيل سوى العودة لقطاع غزة

زعيم حزب إسرائيلي: لا خيار أمام إسرائيل سوى العودة لقطاع غزة

&#34;الصحة&#34;: ارتفاع نسبة إشغال وحدات العناية المكثفة لمصابي (كورونا) بالضفة بنسبة 95% مؤشر خطير

"الصحة": ارتفاع نسبة إشغال وحدات العناية المكثفة لمصابي (كورونا) بالضفة بنسبة 95% مؤشر خطير

الخارجية تدعو المسافرين &#34;ترانزيت&#34; للتقيد بجميع الإجراءات والترتيبات المعتمدة

الخارجية تدعو المسافرين "ترانزيت" للتقيد بجميع الإجراءات والترتيبات المعتمدة

&#34;المرور&#34; بغزة: خمس إصابات بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: خمس إصابات بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

إصابة طفلتين برصاص بحرية الاحتلال قبالة بحر مدينة رفح

إصابة طفلتين برصاص بحرية الاحتلال قبالة بحر مدينة رفح

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

تطورات حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

تطورات حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

المطران حنا يدعو لتضافر الجهود من أجل التصدي لمحاولات ومؤامرات تغيير طابع القدس

المطران حنا يدعو لتضافر الجهود من أجل التصدي لمحاولات ومؤامرات تغيير طابع القدس

منوعات

&#34;اعتذاره مرفوض&#34;.. هالة صدقي ترفض اعتذار زوجها ولن تسامحه.. فما القصة ؟

"اعتذاره مرفوض".. هالة صدقي ترفض اعتذار زوجها ولن تسامحه.. فما القصة ؟

هل تدفع رانيا يوسف خمسة ملايين جنيه تعويضاً لنزار الفارس ؟

هل تدفع رانيا يوسف خمسة ملايين جنيه تعويضاً لنزار الفارس ؟

شاهد: فنانة خليجية تعلن عن ارتدائها الحجاب.. هل تعتزل الفن ؟

شاهد: فنانة خليجية تعلن عن ارتدائها الحجاب.. هل تعتزل الفن ؟

شاهد: الجمهور يجرح هيا الشعيبي لسبب صادم

شاهد: الجمهور يجرح هيا الشعيبي لسبب صادم

شاهد: آسر ياسين يتلقى &#34;علقة سخنة&#34; من فتاة.. فما السبب ؟

شاهد: آسر ياسين يتلقى "علقة سخنة" من فتاة.. فما السبب ؟

&#34;بلاش تقليد&#34;.. الجمهور يهاجم حمادة هلال بسبب محمد رمضان

"بلاش تقليد".. الجمهور يهاجم حمادة هلال بسبب محمد رمضان

شاهد: ملامح دينا الشربيني تتغير بشكل جذري.. هل ازدادت جمال ؟

شاهد: ملامح دينا الشربيني تتغير بشكل جذري.. هل ازدادت جمال ؟

شاهد: محمد رمضان يتعرض لهجوم قاسي.. فما السبب ؟

شاهد: محمد رمضان يتعرض لهجوم قاسي.. فما السبب ؟

شاهد: مذيعة شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان و من دون شعر.. من هي ؟

شاهد: مذيعة شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان و من دون شعر.. من هي ؟

شاهد: عادل إمام يكشف عن أصعب ليلة قضاها في حياته

شاهد: عادل إمام يكشف عن أصعب ليلة قضاها في حياته

عربي

الكويت: نرفض بشكل قاطع لأي مساس بسيادة السعودية

الكويت: نرفض بشكل قاطع لأي مساس بسيادة السعودية

تجاه منطقة &#34;خميس مشيط&#34;.. التحالف العربي يدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون

تجاه منطقة "خميس مشيط".. التحالف العربي يدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون

البحرين تصدر موقفها بشأن التقرير الأمريكي الخاص بمقتل خاشقجي

البحرين تصدر موقفها بشأن التقرير الأمريكي الخاص بمقتل خاشقجي

مصر: تسجيل 601 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 601 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)