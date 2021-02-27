طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الأحد

غزة - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بقطاع غزة، عن آلية السفر عبر (معبر رفح البري)، جنوبي قطاع غزة، ليوم غد الأحد.وأكدت الهيئة في تصريح لها نشر، صباح اليوم السبت، على موقع الوزارة الإلكتروني، أن السفر سيكون للحافلتين الخامسة والسادسة من الكشف الأخير رقم (2021/5)، مطالبة المسافرين، التواجد غداً عند الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.وشددت الهيئة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.