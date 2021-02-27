زعيم حزب إسرائيلي: لا خيار أمام إسرائيل سوى العودة لقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، أمس الجمعة: إنه لا يوجد خيار أمام إسرائيل سوى العودة إلى قطاع غزة، مستدركاً "الأمر ليس في موضع هل ستعود أم لا، بل متى ستعود".



ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، عن سموتريتش، قوله: "منذ مغادرتنا مستوطنات (غوش قطيف)، وإسرائيل تتعرض لتهديد الصواريخ، الدولة غير قادرة على تحمل تعاظم قوة الفصائل، وحفر الأنفاق، وجرنا مرة كل بضع سنوات إلى جولات من القتال".



وأضاف: "الجمهور الإسرائيلي، سيتفهم يومًا ما أنه لا يوجد خيار سوى العودة لغزة، فغزة حالياً قنبلة موقوتة لتدميرنا، ويجب تفكيكها". على حد وصفه.



الجدير بالذكر، أن تصريحات سموتريتش، تأتي في إطار الدعاية الانتخابية، حيث إنه قبل كل انتخابات إسرائيلية، يخرج بتصريحات مشابهة حول غزة، فتارة يصرح بأنه يجب احتلال غزة، وتارة أخرى يدعو لضربها.



كما أن سموتريتش لا يُعد ذي تأثير كبير في إسرائيل، فشأنه شأن باقي المنظمات اليمينية المتطرفة ذات الطابع الديني، التي لا تعرف شيئاً عن غزة، ويتفوه بتصريحات غير منطقية وفارغة المضمون، بالنسبة للجيش الإسرائيلي أساسًا.



فاليوم حسب تصريحات قيادات الجيش الإسرائيلي، فإنه من الصعب جدًا إعادة احتلال قطاع غزة، والاستيطان فيها بعد الواقع الذي فرضته المقاومة منذ انسحاب إسرائيل من المستوطنات عام 2005، حيث الأنفاق الداخلية، والكفاءة القتالية لعناصر المقاومة والقفزة النوعية في تطوير ترسانتها العسكرية منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا.