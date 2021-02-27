مسؤول ملف (كورونا) بجنوب الضفة: المصابون بالطفرات الجديدة لديهم أعراض شديدة

أكد مسؤول ملف (كورونا) في جنوب الضفة، عفيف عطاونة، بأن هناك انتشاراً كبيراً ومجتمعياً للطفرات الجديدة لفيروس كورونا في منطقة الجنوب.



وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن نسبة إشغال وحدات العناية المركزة بلغت 95 %.



واضاف عطاونة أن المصابين بالطفرات الجديدة لديهم اعراض شديدة مشيراً إلى أنها تصيب الفئات الصغيرة في العمر، محذرا من ارتفاع اعداد الوفيات خلال الفترة القادمة إذا لم يلتزم المواطنون في اجراءات السلامة العامة.



رام الله - دنيا الوطن