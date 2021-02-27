"الصحة": ارتفاع نسبة إشغال وحدات العناية المكثفة لمصابي (كورونا) بالضفة بنسبة 95% مؤشر خطير

وحذر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، من ارتباك القطاع الصحي في التعامل مع هذا الارتفاع الكبير بالإصابات بالطفرات الجديدة للفيروس، التي بدأت تصيب صغار السن، وتستدعي نقلهم إلى المسشتفيات.



وعزا راشد سبب ارتفاع أعداد المصابين، إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية، وانتشار الطفرة البريطانية، التي أدت إلى إدخال ما نسبته 60 إلى 70% من المصابين بها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

رام الله - دنيا الوطنأكد منسق أسرة (كورونا) في وزارة الصحة، عنان راشد، أنارتفاع نسبة إشغال وحدات العناية المكثفة لمصابي جائحة (كورونا) بنسبة 95% مؤشر خطير، يظهر الارتفاع في عدد الإصابات.