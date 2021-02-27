الخارجية تدعو المسافرين "ترانزيت" للتقيد بجميع الإجراءات والترتيبات المعتمدة

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رام الله - دنيا الوطن

دعا فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، المسافرين وفق آلية السفر الجديدة "الترانزيت" لضرورة التقيد التام بجميع الإجراءات والترتيبات المعتمدة، التي ستضمن لهم وصولاً آمناً وصحياً من الجسر إلى مطار الملكة علياء الدولي مباشرة.



وأكد الفريق في بيان صدر عن الوزارة، اليوم السبت، أنه لا يحق لمسافر "الترانزيت" الدخول أو محاولة الدخول إلى المملكة، وكل من يحاول ذلك، سيتحمل عواقب فعلته بصفتها مخالفة للاتفاق الفلسطيني الأردني، وتسيء لآلية السفر الجديدة، وتضع العراقيل أمام الجهود الفلسطينية الأردنية المشتركة، الهادفة إلى تطوير آليات السفر، وتوفير أوسع التسهيلات أمام حركة وسفر المواطنين الفلسطينيين في ظل التقييدات التي تفرضها مواجهة جائحة (كورونا)، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.